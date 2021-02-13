اليوم الرابع من المحاكمة.. هذا ماقاله طحكوت في قضية حافلات سوناكوم

باشر صبيحة اليوم رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، استجواب رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت بخصوص استفادته من مزايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في صفقات النقل التي أبرمها مع شركة snvi.

القاضي: عندي مجموعه من النقاط، أجبني عليها طحكوت.

القاضي : تغيير المحركات.

طحكوت: ها هو التقرير.

القاضي : الوثيقة نتركها للدفاع قلت لك إجابة.

القاضي : إسمعني جيدا ماذا أقوله لك، المحاضر والوثائق يقدمها دفاعك، أنت أجبني بنعم أو لا بعدها نسمع الدفاغ ونمحص في الملف.

القاضي: أنت قلت منحوك 60 عجلة، هل خارج الضمان؟

طحكوت: هم قالو إن الحافلات جديدة، لكن اتضح أنها قديمة، بعض إطارت العجلات طارت في الطريق، بعدها اتصلت وبعد ذلك أعادوا إدخالها ودهنها.

القاضي: لكن هي خارج الضمان؟.

طحكوت: لما تحتم عليهم لو لم يعَوضوني بها كنت قاضيتهم.

طحكوت: العجلات قديمة حتى بعد وقوع حادث مرور في مشتة؟

القاضي :أنت قلت مصبوغة هل صبغولك العجلات ام الحافلات؟.

طحكوت: الحافلات كلها وحتى العجلات تم دهنها.

القاضي: لكن كنت على علم بأنها قديمة.

طحكَوت: والله خدعوني سيدي الرئيس والله لم كنت على علم حتى عند قاضي التحقيق.

القاضي: نسبة الفوائد ثابتة في العقد والدفع الأولى مسبق ثم تكمل المبلغ، هل أنت طلبت هذا الامتياز أم هم منحوه لك.

طحكوت: بعد عقد 150 حافلة والعقد فيه 20 ٪ دفع مسبق والباقي عبر مراحل.

القاضي: هل خلصت الدفع المسبق في العقود الأخرى؟.

طحكوت :ماكنش منها ليس حقيقة دفعت كل شي.

القاضي: والمحركات التي تم استبدالها بأخرى ذات صنع أمريكي “كومانس” عددها 8، في حافلات السفير؟.

القاضي: هل هذا مدرج في العقد رغم أن المحركات في العقود هي “سيمتا”.

طحكوت: المحركات كومانس كانت موجودة في الحافلات وهي محركات أصلية في 2003.

طحكوت: حدث مشكل هذه المحركات، ألحقت أضرار في مركبات أخرى، بعدما طلبت استبدالها طلبوا مني زيادة مبلغ 11 مليون و700.

القاضي : مدة الضمان كم، أليس 12 شهرا؟

طحكوت: بل 18 شهرا.

القاضي : اتركني اجيبك

طحكوت: لالا قلت وأؤكد 18 شهرا.

القاضي: استبدلوا 8 محركات سيرتا بـ 8 محركات “كومانس”؟

طحكوت: لا كانت فيها من قبل محرك ماروتي مثلا لا ينطبق في هيونداي.

القاضي: حافلة السفير كانت بمحرك ينطبق عليها كيف استبدلته بآخر؟

القاضي: محرك سيرتا بمحرك داكس هل ينطبقان؟

طحكوت: نعم لأن الأول مصنع في قسنطينة والآخر في ألمانيا.

القاضي: عندما دخل المركبة واستبدل المحرك بآخر معليش.

القاضي: لكن المحركات القديمة الأصلية أين هي؟.

طحَكوت: هاهي مازلت هنا رفضوا تسلمها.

القاضي :صح شهبوب المحرات انت تسمع طحكوت: قال رفضتم تسلم المحركات الأصلية التي تم استبدالها بأخرى.

القاضي:كما رفضتم استرجاع قطع الغيار وحتى الحافلات التي كانت محل التجريب؟

شهبوب: حافلات السفير كان فيها محركات “كوماس”

القاضي: فهمني على رفضكم استرجاع عتادكم؟

شهبوب: هذه من مهام الوحدات وليس من صلاحياتي.

القاضي: لكن أنت رئيس مدير عام كيف وصلت إلى نقطة أنه كل واحد يعوم وحدو؟.

القاضي :شهبوب من خلال تصريحاتكم اننا منحناه الامتيازات، لأنه زبون “كبير ومميز، كيف تمنحوه حافلات لمدة 3 سنوات للتجريب ؟

القاضي:وكل 6 أشهر كنتم تغيرون قطع الغيار. كيف هذا دون استرجاعها؟

شهبوب: المديرية التقنية هي من تولت هذا.

القاضي: لكن اعطيني السبب الحقيقي ما مرة يتم تغيير المكابح َووووو لمدة 3 سنوات ماذا كنتم تجربون؟.

القاضي: 3 سنوات والحافلات كانت تسير لماذ لم ينفجر العمود المرفقي؟.

شهبوب : نحن لا نجرب بل نجرب المحرك.

القاضي: الخبرة كانت إيجابية ونورمال؟.

شهبوب : كنا نعمل تجريب لـ 5 حافلات وتم تغيير المحركات مع زبائن آخرين.

القاضي : القطعة الأرضية هل ملكيتكم؟.

شهبوب : ملك للشركة وتم استئجارها.

القاضي :هل عقد إيجاري ام عقد توثيقي؟

القاضي: أظن العقد لا أحد سامع به.

شهبوب انا راسلت المدير.

القاضي: إطارك “عبلة” راسلك مرحبا وأخبرك أن طحكوت لا يدفع مستحقات الإيجار، واقترح عليك غلق الباب الرئيسي للحضيرة؟

القاضي: بعد اسبوع أنهيت مهامه لماذا وكيف؟ .

شهبوب: بطلب منه وتركته حر لرغبته في إكمال الدراسة.

القاضي: ماهي الإجراءات التي اتخذتها لاسترجاع مبلغ الكراء؟

شهبوب: عملت اجتماع وكلمت الوحدات.

القاضي: كم قطعة أرض استغلتها انت؟.

طحكَوت : َمع snvi اثنتان واحدة للمسبكة وأخرى تابعة للهيكلة

طحكوت: كلمني كروني وقال لي ليس حق للمسبكة تستأجر لك، ومشينا للقضاء”.

طحكوت: انا كنت نخلص جيستيمال.

القاضي: كيف كنت تخلص جيستيمال،هل كان عندك عقد؟.

طحَكوت: نعم وفق عقد وجيستمال تسلمت مبلغ.

طحكوت:36 مليار 380 مليون، والمحكمة حكمت غيابيا بتغريمي ب9 مليار ودفعتهم.

القاضي: فيه عقد توثيقي في 99 يثبت وجود مساحة دات 44 هكتار هي ملك لsnvi.

القاضي: والمديرية العامة نفت وقالت لم تكن تعلم بهذه الملكية وجيستمال لم يكن لها الحق في التصرف في هذه القطعة.

طحَكوت: فيه نزاع حول القطعة ومجلس قضاء بومرداس عين خبيرا، ولدينا الحكم والخبرة تمت خارج 44 هكتار.

القاضي : snv كان لها الحق التصرف في 44 هكتار في ذلك الوقت كانت المالك الوحيد وهي التي لها الحق في الاستئجار.

القاضي: مدير المسبكة قال استأجرنا لطحكوت بعقد عرفي استغربت واsnvi لها عقد توثيقي لنفس القطعة.

القاضي: انت دفعت مستحقات إيجار 6 اشهر ثم توقفت عن دفع المستحقات؟.

طحكوت: أنا استأجرت 3 هكتارات فقط، نفس المشكل جاءني سالم شريف وجيستمال وطلبوا مني أن ادفع لهم مستحقات الكراء وخلصتهم.

طحكوت: وخرج حكم من مجلس قضاء العاصمة قضى بتخليص المبلغ وخلصتوا في 2018،نفس المشكل لسوناكوم وخلصتهم،والمسبكة أيضا خلصتهم 9 مليار.

القاضي: المبالغ التي دفعتها في 2020 لا تهمني، أجبني على ذلك الوقت.

طحكوت: خلصت 6 اشهر وجيستمال طلبت مني أن لا ادفع المستحقات لأنها ملكها.

القاضي : غطاءت العجلات لـ57 حافلة.

طحَكوت: لم آخذ شيء منها.

القاضي: أنت قلت العقد الزمني نخلص 5٪ والباقي عبر سفتجات، اكتشف ان سفتجة واحدة من دون دفع.

ظحَكوت: ليس لدي وقت والبنك خلصتوا في 24 أوت 2003، قبل الآجال أيضا.

القاضي: انت تقول خلصت معناه أن حسابك فيه أموال؟

طحكوت: فيه أموال نعم.

القاضي: لماذا السفتجات رجعوا لأن الحساب بدون رصيد؟

طحكوت: بسبب محكمة سيدي طلبت السفتجات الأصلية هل معقول الزبون يخدم بـ”فوتو كوبي”.

طحكوت: أنا مازلت أدينهم 9مليار و500 والملف في المحكمة العليا فيه خبرة قضائية وكل شي يوضح ذلك.