اليوم السابع من الألعاب الأولمبية.. لهولو وإيمان خليف يحفظان ماء الوجه

شهد اليوم السابع من الألعاب الأولمبية نتائج متذبذبة للرياضة الجزائرية، حيث تواصل فشل الرياضيين في مختلف المنافسات بالرغم من إنطلاق سباقات ألعاب القوى بإستقناء العداء لهولو عبد المالكـ والملاكمة إيمان خليف.

وأقصي هشام بوشيشة من الدور الأول في سباق 3000م موانع بعد حلوله في المركز الـ15 والأخير بتوقيت 8.44.75 متأخرا بـ32 ثانية عن الأول، وهو رقم بعيد عن رقمه الشخصي الذي حققه هذا الموسم 8.15.88.

كما تم إقصاء صونية عسلة من الدور الأول في وزن 87 كلغ أمام الأوكرانية كالانيا بحركة “إيبون”، كما واصل السباح أسامة سحنون التخبط في الأرقام السلبية هذه المرة بعد إحتلاله المركز الأخير في سباق 50 متر بتوقيت 22.61 ثانية.

وحفظ العداء لهولو عبد المالك ماء الوجه للجزائريين بعد تأهله لنصف نهائي 400 متر حواجز رجال بعد أن حل في المرتبة الثالثة في السلسلة الأولى بزمن قدر 48 ثانية و83 جزء بالمئة، وسبق للعداء لهولو وأن تأهل إلى نهائي بطولة العالم 2019 وحل في المركز الثامن وهو مصنف 13 عالميا حاليا، إلا أنه سيكون في مهمة صعبة في نصف النهائي أين سيتأهل صاحبي المركزين الأولين فقط + 2 أفضل توقيت من المجموعات الثلاثة.

وفيالملاكمة تأهلت الملاكمة إيمان خليف إلى الدور ربع النهائي في وزن 57-60كغ بعد فوزها على التونسية حمراني بقرار الحكام (5-0)، وتعتبر خليف على بعد فوز واحد من ضمان ميدالية برونزية على الأقل لكنها ستواجه الإيرلندية المخضرمة هارينغتون بطلة العالم 2018 ونائبة بطلة أوروبا 2019 .