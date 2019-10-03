اليوم السادس بوهران..قايد صالح يزور مقر المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة

يواصل الفريق قايد صالح، رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع، زيارته للناحية العسكرية الثانية في وهران.

وقام رئيس الأركان، قايد صالح، خلال اليوم السادس، بتفقد وتفتيش بعض وحدات قطاع الولاية.

واستهل الفريق،زيارته بتفقد المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة،واستمع إلى عرض شامل حول هذه المؤسسة الكبرى وحول مهامها الرئيسية قدمه قائدها.

وأسدى قايد صالح،جملة من التوصيات والتوجيهات تتعلق،بضرورة مواصلة بذل الجهود المثابرة بسبيل الحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد،والوحدات في مستوياتها العليا.

وعاين رئيس الأركان،عن كثب مختلف المرافق بما في ذلك مخازن ومستودعات الذخيرة،حيث أوصى بضرورة احترام الإجراءات الأمنية،والشروط القانونية لتخزين،وحفظ الذخيرة.