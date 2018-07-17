اليوم العالمي لتعبيرات “الإيموجي”

يحتفل العالم باليوم العالمي للتعبيرات والّذي يصادف 17 من جويلية من كلّ عام.

الإيموجي وهي الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية.

وهناك 2666 إيموجي معتمد عالميا ويعتبر إيموجي دموع الفرح الأكثراستخداما في العالم.

والإيموجي هو مصطلح ياباني الأصل وكان أوّل ظهور لتلك الرّموز التعبيرية في أواخر التسعينيات.

من جهتها، أطلقت شركة أبل عرض تجريبي لـ70 رمزًا تعبيريًا (إيموجي) جديدًا.

حيث تعتزم إتاحتها لعملائها من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش.

وذلك من خلال تحديث جديد لأنظمة تشغيل الأجهزة المذكورة.