اليوم العالمي للترجمة.. تنظيم ملتقى حول “الترجمة والبيئة العلمية”

نظم المجمع الجزائري للغة العربية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ملتقى وطني حول “الترجمة والبيئة العلمية” بمشاركة خبراء ومختصين في المجال اللغوي والترجمة،وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للترجمة المصادف لـ 30 سبتمبر من كل عام.

وأكد رئيس المجمع، الشريف مريبعي، أن هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “نحو تفعيل التواصل المعرفي باللغة العربية في زمن التحولات الرقمية الجديدة. يعد “احتفاء بالدور الجوهري للترجمة في نقل المعرفة والعلوم والتكنولوجيات بين الأمم.باعتبارها فعل ثقافي وحضاري حيوي”.لافتا إلى “أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة. وأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية من خلال ترجمة مختلف الكتب العلمية من اللغات الأخرى”.

وأشار مريبعي إلى أن “التحولات الرقمية في السنوات الأخيرة أحدثت طفرة رقمية في أدوات الترجمة وطرائق إنتاج المعرفة وتداولها. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي. محركا رئيسيا لعدة تطبيقات ترجمية ..”.مردفا أن الترجمة العلمية إلى اللغة العربية “تبقى محدودة وتواجه تحديات ورهانات ومنها الأدوات المنهجية والمصطلحية وغيرها”.

وأضاف، في ذات الصدد، أن هذا اللقاء يصبو إلى “فتح نقاش علمي أكاديمي جاد يتعلق بالدور الفعلي للترجمة إلى العربية في تعزيزها للبيئة العلمية. وبحث سبل تفعيلها لتكون أداة ناجعة في تطوير التعليم والبحث العلمي في سياق التحولات الرقمية. وفي ظل الثورة التكنولوجية الجديدة التي يعد الذكاء الاصطناعي محركا رئيسا لها”.