اليوم العالمي للعمال .. بن قرينة يثمن قرارات رئيس الجمهورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

ثمن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم، التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، التي شملت رفع الاجور ومراقبة السوق. وكذا التدابير الاستباقية المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية واستحداث منحة البطالة.

وفي كلمة له خلال ملتقى وطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال، ثمن بن قرينة “قرارات رئيس الجمهورية باتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتي شملت سيما رفع الأجور والمنح، وضبط الأسعار”، و”التدابير الجارية حاليا، المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية، استحداث منحة البطالة وادماج شباب عقود ما قبل التشغيل”.

كما اعتبر بن قرينة أن الإحتفال بالفاتح من ماي، مناسبة للاستلهام من نضالات الرعيل الأول للعمال الجزائريين وعلى رأسهم الشهيد عيسات ايدير للالتفاف حول القضايا الوطنية، مضيفا في ذات السياق أن “الرئاسيات المقبلة تشكل حجر الزاوية فيها وهي محطة وطنية لتثمين والحفاظ على المكتسبات الحالية ومنصة انطلاق لتحقيق مكاسب أكثر للعمال كافة”.

وبهذا الخصوص، أكد بن قرينة أن “المؤشرات الإيجابية الظرفية للاقتصاد الجزائري تمثل فرصة لمواصلة وتعزيز مسار تصحيح الاختلالات الهيكلية وبصفة أساسية تنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار الوطني العام والخاص والأجنبي بكل القطاعات”.

وإستذكر بن قرينة عمال فلسطين الذين يذوقون الأمرين والقتل الممنهج، مشيدا بـ “العمال الأحرار في العالم الذين احتجوا ومنعوا شحن أدوات الإبادة الجماعية التي ترسل الى الكيان الصهيوني لقتل وإبادة الأطفال والنساء والشيوخ”. وكذا “معاناة العمال في الصحراء الغربية وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم والتمتع بحقهم في استغلال ثرواتهم وممارسة السيادة على أرضهم”.