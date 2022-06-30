اليوم الـ5 من الألعاب المتوسطية.. برنامج كثيف للجزائريين

يشهد اليوم الخامس من ألعاب البحر المتوسطية، مشاركة قوية وكثيرة من قبل الرياضيين الجزائريين في مختلف المجالات الرياضية. على غرار ألعاب القوى والجيدو، الملاكمة، والدراجات وكرة اليد، والمقابلة الكروية بين الجزائر وفرنسا.

وجاء البرنامج على النحو التالي:

ألعاب القوى: تصفيات + نهائيات

17:40 : بوزبرة زوينة و طاطار زهرة (رمي المطرقة) – صابر بوكموش و عبد مالك لحولو (400 متر حواجز) – تريكي ياسر و عبينة رياض (الوثب الثلاثي) – لبنة بن حاجة (400 متر حواجز) – تواتي أمينة (100 متر) – ساهل يوسف و اسكندر عثماني (100 متر) – بوزيان محمد رضا و محمد يازيد رجيشتى (رمي الجلة) – بوناب نبيلة (رمي القرص) – رزيق غنية و مويسي رقية (800 متر) – ثابتي بلال و بوشيشة هشام (3000 متر موانع)

الجيدو :

11:00 : إدريس رضوان (73 كلغ) – عماد بن عزوق (81 كلغ) – بلقاضي أمينة (63 كلغ) – بلكحل سعاد (70 كلغ)

الملاكمة : الدور النصف النهائي

14:00 : مرجان أسامة (57 كلغ) – عبدلي يحيا (63 كلغ) – آيت البقة يوغرطة (69 كلغ) – نموشي يونس (75 كلغ) – عبد الناصر بلعربي (60 كلغ) – حماني محمد (91 كلغ) – حومري محمد (81 كلغ) – شايب إشراق (66 كلغ) – خليف إيمان (63 كلغ) – فاطمة الزهراء حجالة (54 كلغ) – خليف حجيلة (60 كلغ) – روميساء بوعلام (48 كلغ)

الدراجات : ضد الساعة فردي

10:00 : نسرين حويلي “السيدات”

11:00 : منصوري حمزة – نهاري محمد أمين (الرجال)

كرة اليد :

17:15 : الجزائر – إسبانيا (سيدات – المجموعة الثانية)

19:15: الجزائر – اليونان (رجال – المجموعة الثانية)

كرة القدم:

20:00 : الجزائر – فرنسا

كرة السلة 3×3 :

18:00: الجزائر – تركيا (الرجال – المجموعة الأولى)

18:40 : الجزائر – صربيا (السيدات – المجموعة الأولى)

القوس و السهم : (فردي + الزوجي مختلط)

09:15: ياسمين بلال – عبد المحيد حسين – بكري عماد الدين – أيوب رحلاوي

تنس الطاولة: (فردي)

10:50 : سامي بولوسى

الرماية:

09:15 | 10 متر البندقية هواء مضغوط : رضا بن زيدان , كسيلة عدول

الشراع : (اليوم الرابع)

11:00 : لازير ستاندار : زياني وسيم , بوسوار عبد الخالق

11:00 | لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية

11:00 | الايكيو فول : بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي امينة