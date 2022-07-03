اليوم الـ8 من الألعاب المتوسطية.. الرياضيون الجزائريون يشاركون بقوة

يشهد اليوم الثامن من ألعاب البحر المتوسطية، مشاركة قوية وكثيرة من قبل الرياضيين الجزائريين في مختلف المجالات الرياضية. على غرار ألعاب القوى والتايكواندو، رفع الأثقال، والسباحة، والمبارزة، الفروسية والرماية، والشراع.

كما جاء البرنامج على النحو التالي:

بخصوص ألعاب القوى ستنطلق من الساعة 18:00 مساءً. وهذا بمشاركة بوعناني أمين (110 متر حواجز). سجاتي جمال، حتحات ياسين (800 متر)، حسين طارق، تريكي محمد ياسر (الوثب الطويل)، ساحل يوسف (200 متر). ورفاس عبير، بتيش أمينة (1500 متر)، غريني علي , مربوحي محمد (5000 متر). خنوسي أسامة، بورقبة عبد المؤمن (رمي المطرقة)، رزيق دارينا هديل، بن حاجة عفاف (الوثب العالي).

كما ستكون السباحة حاضرة بقوة بداية من الساعة 10:00، بمشاركة كل من لونيس خندريش، جاب الله انيس (400 متر حرة). زيتوني إيمان، امال مليح (50 متر على الظهر) – شوشار رمزي، صيود جواد (200 متر متنوع). بن بارة نزيم , عرجون عبد الله (50 متر على الظهر) – مجاهد نسرين، امال مليح (100 متر حرة).

في حين، سيشارك في رياضة التايكوندو، بداية من 10:00 هاني طيب (68 كلغ) – عبد المالك بن دايخة (+80 كلغ). وندى بعطوش (49 كلغ) – سامية زغان (57 كلغ).

أما المبارزة، فستنطلق من 11:00 بمشاركة أكرم بونبي، آدم عبد الحسيب عزم، يوسف عبد العزيز سعد. كما سيكون للسيدات مشاركة بكل من سوسن بوضياف , زهرة نورة كحلي , كوثر محمد بلكبير.

ورفع الأثقال، ستنطلق بداية من 10:00 بمشاركة مغنية حمادي (71 كلغ – سيدات). وعلى الساعة 17:00 سيحاول فارس الطويري “89 كلغ” فتك المراكز الأولى. الفروسية 15:00 إبراهيم أيت لونيس – فردي. الرماية 09:00، بوعلي صلاح الدين، عبيد فؤاد. 10:00 سعدية زڨان، بن خوشة لندة.

كما سيشهد اليوم الأخير من رياضة الشراع، مشاركة لازير ستاندار، زياني وسيم , بوسوار عبد الخالق. و لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية. والايكيو فول : بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي امينة.