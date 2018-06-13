اليوم.. المغرب تتحدى الملف الأمريكي المُشترك لتحقيق الحلم الكبير

سيتم اليوم الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو عشية إنطلاق المونديال التعرف على الملف الفائز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم سنة 2026.

وذلك بعد عملية التصويت المُقررة على هامش مؤتمر الفيفا ال68، وتتنافس المغرب مع الملف المشترك “الولايات المتحدة الأمريكية-كندا-المكسيك” لتنظيم المونديال.

ولأول مرة ستتم عملية الإختيار من خلال تصويت إلكتروني تُشارك فيه الإتحادات الأعضاء ال207 في الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويترقب المغرب حكومة وشعبا نتائج التصويت خاصة وأن هذه المرة ال5 التي يُنافس فيها من أجل الفوز بإستضافة كأس العالم.