اليوم الوطني لعدْو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة وتنافس عالي

احتضنت مختلف الهيآت المركزية ومقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس، اليوم الخميس، فعاليات “اليوم الوطني لعدْو الجيش الوطني الشعبي”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عرفت الفعاليات، مشاركة واسعة لكلا الجنسين وتنافسا رياضيا عاليا بين المشاركين من مختلف الأعمار.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه التظاهرة الرياضية، العميد قريش عمر، رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش.

وتم تنظيم مراسيم الإنطلاق الرسمي لهذه التظاهرة، بمدرسة تقنيات المعتمدية “الشهيد بونعامة الجيلالي” بالبليدة.

وأضحت هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الوطنية، تقليدا راسخا في صفوف الجيش، وذلك بفضل الإهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش، لتعميم الممارسة الرياضية، بهدف تحسين القدرات البدنية والنتائج الرياضية للأفراد.

وفي ختام التظاهرة، تم تسليم ميداليات وهدايا للمتفوقين.