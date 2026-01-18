اليوم الوطني للبلدية.. دعم متواصل لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمة العمومية

أشرف ولاة الجمهورية عبر مختلف ولايات الوطن على تنظيم فعاليات احتفالية مميزة، تعكس المكانة المحورية التي تحتلها البلدية. كقاعدة أساسية للتنمية المحلية وأداة فعالة لتجسيد سياسة اللامركزية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وشهدت هذه المناسبة حضور السلطات المحلية، والمنتخبين، وإطارات القطاع، وممثلي المجتمع المدني، حيث تمّ تسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومية، والارتقاء بأداء المرافق البلدية. وتعزيز مبادئ الحوكمة المحلية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرّس ثقافة القرب.

كما تخللت الاحتفالات مراسم تكريم عدد من إطارات وموظفي البلديات، عرفانًا بإسهاماتهم الميدانية وتفانيهم في خدمة المواطن. ودورهم في ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات السكان.

وبهذه المناسبة، أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، التزام القطاع بمواصلة دعم الجماعات المحلية وتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية، من خلال التكوين المستمر، وتحديث وسائل العمل، وترقية التسيير العصري. بما يسمح بتجسيد بلدية ناجعة، عصرية، وقريبة من المواطن.

ويأتي إحياء اليوم الوطني للبلدية ليجدد التأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هذه الهيئة في مسار التنمية المحلية. باعتبارها الخلية الأساسية للدولة، وحلقة الوصل المباشرة.