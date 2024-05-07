اليوم الوطني للذاكرة.. عميد جامع الجزائر يُكرم قوجيل

تم اليوم الثلاثاء، تكريم المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، من قبل محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر.

وحسب بيان لعمادة جامع الجزائر، تمت مراسم التكريم في ختام ندوة علمية، نظّمتها العمادة ، احتفاء باليوم الوطني للذاكرة. الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفاء لذكرى الشهداء الأبرار، الذين ارتقوا في مظاهرات الثامن ماي 1945م.

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