اليوم الوطني للصحافة.. ناصري يهنئ الأسرة الإعلامية

هنأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الأسرة الإعلامية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وجاء في تغريدة عزوز ناصري، نشرها عبر حسابه الخاص على منصة “X” : ” يسرني في اليوم الوطني للصحافة أن أتوجّه إليكم أنتم معشر الإعلاميات والإعلاميين في الجزائر بكل التجلة على دوركم المشهود في الذبّ عن الوطن ومؤسساته. محيّياً فيكم المهنية العالية كما أترحم على من غادرونا في سبيل إعلاء كلمة الحق. وتغليب المصلحة العليا، هنيئا لكم وهنيئا للجزائر المنتصرة “.