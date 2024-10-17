اليوم الوطني للهجرة.. رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الشهداء

ترحم رئيس الجمهـوريّـة، عبد الـمجيـد تبون على أرواح الشهداء. بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلّد للذكرى الـ 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961/2024.

وتمت وقفة الترحم بقصر المرادية رفقة كبار المسؤولين والمستشارين في رئاسة الجمهورية.

ويتم إحياء اليوم الوطني للهجرة عبر تنظيم وقفات داخل الوطن وخارجه تخليدا للذكرى الـ 63 لمجازر الـ 17 أكتوبر 1961. التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق أفراد جاليتنا بالمهجر.