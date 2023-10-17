اليوم الوطني للهجرة.. وقفة ترحم عبر كل ولايات الوطن اليوم 

تنظم اليوم الثلاثاء، وفي حدود الساعة 11، وقفة ترحم على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961. عبر كل ولايات الوطن إحياء لليوم الوطني للهجرة.

الوقفة تأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالوقوف دقيقة صمت عبر كامل ربوع الوطن لإحياء هذه المناسبة.

العاصمة تحيي الذكرى الـ 62 الخلدة لمجازر 17 أكتوبر 1961

تحيي الجزائر الذكرى الثانية والستين لليوم الوطني للهجرة الذي يخلد مجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في وجه الجالية الجزائرية بباريس.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، أنها ستحتضن الاحتفالات الرسمية لهذه الذكرى تحت شعار “يوم الهجرة .. تخليد للذكرى وتعزيز للانتماء”.

وأشار المصدر نفسه أن مصالح الولاية ستنظم من خلال المقاطعات الإدارية الـ 14، ومديرياتها التنفيذية برنامجًا ثريًّا ومتنوعًا إحياءً لهذه الذكرى.