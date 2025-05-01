بيان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف

أعلنت اليوم الخميس مؤسسة بريد الجزائر، عن قرارها تمديد فتح منصتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من جديد إلى غاية 00 ليلا. وذلك لتمكين المترشحين المقصيين بسبب أخطاء في البيانات المقدمة من تصحيح معلوماتهم.

و كانت المؤسسة قد أكدت سابقا أن جميع إجراءات التوظيف الجارية تخضع لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو عاطفية.

وأشارت أنه خلال مراجعة الملفات، تبين أن بعض المعطيات التي تم إدخالها من طرف المترشحين كانت خاطئة أو منقوصة. وهو ما أدى إلى إقصاء عدد من المتقدمين.

وشددت بريد الجزائر على أن مسؤولية صحة ودقة المعلومات تقع على عاتق المترشحين أنفسهم، داعيةً جميع المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لتحديث بياناتهم بشكل دقيق ومسؤول عبر الرابط الرسمي: https://careers.poste.dz.