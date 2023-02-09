اليوم 4 بعد الزلزال.. إرتفاع عدد الضحايا إلى قرابة 84 ألفا

في اليوم الرابع بعد الزلزال العنيف الذي هز شرق المتوسط، ارتفع عدد الضحايا في كل من سوريا وتركيا إلى ما يزيد على 100 ألف، بينهم قرابة 16 ألف قتيل، وفق حصيلة غير نهائية. فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

وقال مسؤولون، إن 12873 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و63 ألف جريح. بالإضافة كذلك إلى و3,508 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب في وقت مبكر الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات. ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 16400.

وفي الأثناء تستمر الهزات الارتدادية، التالية للزلزال، حيث بلغ عددها أكثر 1052 هزة، بينما ضربت زلازل خفيفة فلسطين وإيطاليا.

وفي وسط تركيا، وقعت عدة هزّات أرضية إرتدادية، فجر الخميس، وفق ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. مشيرة إلى أن عدد الهزات الإرتدادية التي حدثت منذ وقوع الزلزال وصل إلى 1052 هزة.

كما تتواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. فيما تعيش فرق الإنقاذ سباقا مع الوقت لانتشال ناجين محتملين تحت الأنقاض. بينما يتواصل تدفق الفرق الإغاثية من دول عدة إلى تركيا للمساعدة في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. مع تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد 4 أيام على وقوع الزلزال.

وقالت جهات معنية في تركيا وسوريا إن إرقام الضحايا والمصابين مرشحة للارتفاع على وقع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا والخارج في المحافظات المتضررة بلغ 22,277 ألف شخص، بينهم أكثر من 110 آلاف شخص هم إجمالي عدد العاملين في المنطقة من مختلف المؤسسات التركية.