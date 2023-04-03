اليونان: اعتقال أكثر من 40 شخصًا يشتبه بانتمائهم لشبكة تهريب

أعلنت الشرطة اليونانية أنها ألقت القبض على حوالي 40 شخصًا متهمين بالتورط في شبكة من مهربي المهاجرين. يُشتبه في أن المجموعة جمعت أكثر من تسعة ملايين يورو منذ منتصف عام 2022.

وكانت الجماعة الإجرامية تنفذ عمليات من أثينا وتيسالونيكي. وذكر البيان أن لديها أربع ورش عمل للمقلدين و 12 شقة تستخدم لإخفاء المهاجرين. قدمت الشبكة أكثر من 2500 ورقة مزورة.

ويتقاضى المهربون ما يصل إلى 10 آلاف يورو لكل شخص لعبور الحدود. يُعتقد أنهم صرفوا أكثر من تسعة ملايين يورو منذ منتصف عام 2022.

وجعلت السلطات اليونانية مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها. كما أعلنت شرطة سالونيك أن سبعة أشخاص قد اعتقلوا بالفعل في شهر جانفي بعد “تفكيك شبكة نقل غير شرعي للأجانب” إلى اليونان عبر الحدود مع تركيا.

ووجهت إليهم تهمة “نقل ما لا يقل عن 155 شخصًا بشكل غير قانوني” منذ أوت 2022 بمبلغ 300 ألف يورو. كان على المنفيين دفع ما بين 2000 و 4000 يورو للعبور إلى الجانب اليوناني.

تمديد الجدار مع تركيا

لمنع وصول المهاجرين ، أقامت أثينا جدارًا على حدودها البرية مع تركيا. وتم تشييد السور في عام 2020 ، ويمتد لمسافة 37.5 كيلومترًا.

ومن المتوقع أن يتم تمديده بمقدار 35 كيلومترًا أخرى بحلول نهاية العام. في النهاية، يجب أن يغطي الجدار الفولاذي 120 كم على طول ترسيم الحدود مع الأراضي التركية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصدر رسمي قوله في وقت سابق من هذا العام إن الأسلاك الشائكة. ساعدت في منع الدخول غير القانوني لـ 260 ألف مهاجر في عام 2022 وساعدت في القبض على 1500 مهرب.

تقدر الحكومة اليونانية تكلفة أعمال تمديد الجدار بنحو 100 مليون يورو. طلب في جانفي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، لكن في إطار السبع والعشرين. لم يكن بناء الأسوار والجدران لصد طالبي اللجوء بالإجماع.

في عام 2021 ، طلبت 12 دولة ، بما في ذلك اليونان ، من بروكسل تمويلًا لبناء جدران حدودية، مدفوعة من الميزانيات الوطنية.

المفوضية الأوروبية رفضت رفضا قاطعا. قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في أكتوبر 2021 إن الاتحاد لن يمول “الأسلاك الشائكة والجدران”. على الحدود لمنع وصول المهاجرين.