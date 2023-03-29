اليونان تعطي الأولوية لبناء سياج إيفروس على الحدود مع تركيا

قالت السلطات اليونانية إن البلاد تعطي أولوية فورية لبناء سياج إيفروس على الحدود مع تركيا.

ويأتي هذا الإعلان من السلطات ردًا على الأعداد الكبيرة من المعابر الحدودية غير القانونية المسجلة في اليونان. ويشير إلى أن البلاد تريد إبقاء جميع أشكال الحركة تحت السيطرة.

وفقًا لوزير حماية المواطن اليوناني ، تاكيس ثيودوريكاكوس ، الذي قال إنه يجب إعطاء الأولوية الفورية لبناء السياج. فإن السياسة الأمنية لليونان ترتكز على ركيزتين – حماية الحدود وزيادة تواجد الشرطة.

فيما يتعلق بالركيزة الأولى، كشف الوزير ثيودوريكاكوس أنه من المتوقع أن توقع اليونان على بناء 35 كيلومترًا إضافيًا من السياج. في الأيام المقبلة بحيث يتم تغطية كامل الحدود بين اليونان وتركيا.

وأشار إلى أن الدولة تخطط أيضًا لتحديث جميع أنظمة المراقبة الإلكترونية الخاصة بها. لتسهيل تتبع السلطات لجميع الذين يدخلون ويغادرون البلاد عبر هذا المعبر الحدودي.

وسيتم تغطية الحدود اليونانية التركية بأكملها تدريجياً بينما سيتم تحديث جميع أنظمة المراقبة الإلكترونية. هذا مشروع تم توقع تكلفته من قبل الميزانية. ولكن بإجراءات من رئيس الوزراء، يتم طلب التمويل أيضًا من الاتحاد الأوروبي. كما جاء في بيان وزارة حماية المواطن اليونانية.

على الرغم من أن السياج لا يغطي حتى الآن الحدود اليونانية التركية بأكملها. إلا أن السلطات اليونانية قالت إنه بفضل الإجراءات المتزايدة. تمكنت البلاد من منع 260 ألف مهاجر غير شرعي من دخول البلاد في عام 2022.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أنه خلال العام نفسه، ألقت السلطات القبض على أكثر من 1490 مهربًا. للأشخاص الذين حاولوا مساعدة المهاجرين على دخول اليونان بشكل غير قانوني.

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية، قال الوزير ثيودوريكاكوس إنه بفضل الإجراءات المتزايدة. تمكنت البلاد من مكافحة مختلف أشكال الجريمة وتأمين المزيد من الأمان لجميع مواطنيها.