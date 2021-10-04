اليونان: ضبط شخص هدد بتفجير عبوة ناسفة أمام البرلمان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على شخص قاد شاحنة نقل صغيرة إلى ساحة البرلمان بوسط أثينا، اليوم الاثنين. ووقف أمام قبر الجندى المجهول وهدد بتفجير عبوة ناسفة.

وبحسب تقارير أولية أوردتها صحيفة كاثيميريني اليونانية، فقد توجه خبراء إبطال مفعول القنابل بسرعة إلى مكان الحادث. وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ 58 عامًا بعدما تأكدوا أن هذا التهديد ليس سوى خدعة.

وتم السماح باستئناف حركة المرور بالمنطقة بعدما توقفت بسبب التهديد الذي وقع حوالي الساعة العاشرة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لأثينا.