اليونان: غلق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليونانية اليوم السبت إغلاق دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا في إطار تشديد لإجراءات العزل العام على مستوى البلاد، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت الحكومة اليوم السبت الإجراءات فقررت إغلاق المدارس الابتدائية ودور رياض الأطفال اعتبارا من يوم الاثنين لمدة أسبوعين.

يأتي هذا تزامنا مع انتهاء فترة إجراءات العزل العام. ونفذت السلطات بالفعل إجراءات التعلم عن بعد في المدارس الثانوية والجامعات.

وسجلت اليونان 3038 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الخميس 3316، فضلا عن 50 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية تُسجل خلال الجائحة حتى الآن.