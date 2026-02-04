اليونان.. مقتل 15 شخصا جراء اصطدام زورق لخفر السواحل بقارب مهاجرين

أعلنت السلطات اليونانية، عن مقتل 15 شخصا على الأقل على إثر اصطدام زورق لخفر السواحل اليوناني وقارب كان يحمل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة خيوس.

وقال نائب حاكم المنطقة، بانتيليس فروليس، للتلفزيون اليوناني إنه تم انتشال 15 جثة حتى الآن. وجميعهم من المهاجرين. كما أفادت هيئة الإذاعة العامة بنقل 25 شخصا إلى مستشفى الجزيرة. من بينهم 11 طفلا واثنان من ضباط خفر السواحل.

وأضاف خفر السواحل أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق السريع. وأن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية للعثور على مفقودين محتملين.

كما ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عشرات الأشخاص كانوا على متن قارب المهاجرين، الذي كان متجها من تركيا نحو جزيرة خيوس.

