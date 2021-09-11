اليونان: 50 ألف أورو غرامة على القطاعات الصحية التي تصدر شهادات كوفيد مزيفة

فرضت الحكومة اليونانية عقوبات صارمة على إصدار شهادات تطعيم مزيفة لكوفيد-19. بعد تعليق عمل موظف في مركز تطعيم حكومي بسبب مزاعم عن مساعدته عشرات الأشخاص في الحصول على وثائق مزيفة.

وقال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي لفرض غرامات قدرها 5000 أورو. على كل شهادة تطعيم أو تعافي أو اختبار مزوره. وسيتم تغريم المنشآت الصحية الخاصة التي تصدر وثائق مزيفة بما يصل إلى 50 ألف أورو.

وأضاف وزير الصحة اليوناني “يجب أن يعلم الأشخاص الذين يخططون لارتكاب هذه الأفعال أنه سيتم طردهم من العمل. وقد يواجهون محاكمة جنائية، وسيدفعون الكثير من المال”.