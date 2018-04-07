اليونايتد يهزم السيتي بطريقة مجنونة في داربي مانشستر الكبير

فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بثلاثية لهدفين أمسية اليوم على ملعب “الإتحاد” في الأسبوع ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي مُتقدما في الشوط الأول بهدفين دون رد سجلهما القائد كومباني ومتوسط الميدان إلكاي غوندوغان في الدقيقتين ال25 وال31.

لكن الشياطين الحمر قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بثلاثية سجل منها النجم بول بوغبا ثنائية في الدقيقتين ال 53 وال55.

في حين سجل المُدافع كريس سمولينغ هدف الفوز في الدقيقة ال69 حارما أشبال بيب غوارديولا من الإحتفال رسميا بلقب البريمرليغ.