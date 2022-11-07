اليونايتد يواجه برشلونة وموناكو أمام بايرن ليفركوزن في ثمن نهائي “أوروبا ليغ”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أسفرت اليوم الإثنين، قرعة الثمن النهائي بمدينة نيون السويسرية للأوروبا ليغ عن مواجهات واعدة.
وبمواجهات كانت على النحو التالي:
برشلونة يواجه مانشستر يونايتد
يوفنتوس يواجه نانت
سبورتينغ يواجه ميدتيلاند
شاختار دانييتسك يواجه رين
أياكس أمستردام يواجه أونيون برلين
باير ليفركوزن يواجه موناكو
إشبيلية يواجه بي أس في أيندهوفن
سالزبورغ يواجه روما
وللإشارة، ستجرى لقاءات الذهاب بتاريخ 14 فيفري ولقاءات العودة بتاريخ 15 مارس 2023.
It’s set! 🤩
Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/LLrO5