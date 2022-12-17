اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

إحتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أمس العاصمة الفرنسية باريس باليوم العالمي للغة العربية والمصادف لأت 18 ديسمبر من كل عام.

وجاءت إحتفالية هذه السنة بعنوان مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، الضوء على قوة لغة تجمع أكثر من 450 مليون متحدث في القارات الخمس. وعلى الإسهامات العديدة لهذه اللغة في الحضارة والثقافة الإنسانية، فضلا عن مساهمتها في إنتاج المعارف.

وبالمناسبة نشطت اليونيسككو سلسلة من من حلقات النقاش والفعاليات الثقافية، حيث اجتمع أكاديميون وباحثون وخبراء وشباب لمناقشة مواضيع عدة. لا سيما “التنوع الثقافي”، و”تجربة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى”. و”القيم الإنسانية المشتركة”، و”الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة”. و”وضع تصور للتماسك والإدماج الاجتماعي من خلال التعددية اللغوية”.