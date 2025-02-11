اليونسكو تحذّر من كارثة ذوبان “الأنهار الجليدية”

مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تواجه الأنهار الجليدية خطرا وجوديا، إذ تظهر الدراسات أن 97% من جليد جبال الأنديز قد يختفي بحلول عام 2100. فيما شهدت فنزويلا بالفعل اختفاء آخر نهر جليدي على أراضيها.

ودقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ناقوس الخطر في رسالتها للربع الأول من العام الحالي، إذ أشارت إلى العواقب الكارثية لذوبان الجليد.

وقالت الرسالة إن ذوبان الأنهار الجليدية يمثل تهديدا خطيرا على موارد المياه والنظم البيئية. حيث يعتمد ملايين البشر حول العالم على مياه ذوبان الجليد للشرب والزراعة.

وبمناسبة السنة الدولية للحفاظ على الأنهار الجليدية 2025، دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتطوير أنظمة إنذار مبكر لمواجهة الفيضانات الجليدية، وتحسين إدارة المياه في المجتمعات التي تعتمد على الأنهار الجليدية.

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