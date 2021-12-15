اليونسكو تدرج الخط العربي ضمن التراث غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الخط العربي ضمن قائمتها للتراث غير المادي.

ووصفت المنظمة الأممية الخط العربي، الذي سعت 16 دولة مسلمة وسكانها المسلمين، بقيادة السعودية، إلى إختياره أنه فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيرا عن التناسق والجمال.

وقال وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن إدراج الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. يسهم بشكل فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي، وبشكل خاص فنون الخط في المجتمعات المحلية.

كما شكّل الخط العربي منذ القدم رمزاً للعالم العربي الإسلامي غير أنالكثير من الناس لم يعودوا يكتبون باليد بفعل التطور التكنولوجي. كما سجل تراجع كبير في عدد الخطاطين المتخصصين.

حيث أن ضم تقليد ما إلى قائمة التراث غير المادي يولد شعورا بالفخر ويثير اهتمام الشباب. إذ أن التراث غير المادي يرتقي ويبقى متداول عندما يهتم به الشباب.

الخط الكوفي من أقدم الخطوط، وسمى بهذا الاسم نسبة إلى الكوفة حيث تبنته وأبدعت فيه. وقد كتبت المصاحف بالخط الكوفي في الخمسة قرون الأولى من العام الهجري. كما اشتهر هذا الخط في العصر العباسي وظهرت زخارفه على المآذن والمساجد والمدارس.

خط الرقعة من أحدث أنواع الخطوط العربية، ابتكره الخطاط التركي ممتاز بك حيث اشتقه من الخط الديواني. وخط سياقت ووضع قواعد حاكمة لضبط هذا الخط. وقد حافظ الخطاطون على هذا النوع من الخطوط العربية ولم يشتقوا منه نوعاً آخر.

كما يوجد النسخ ابتكره العباسيون وتفننوا في كتابته، فقد حسنه ابن مقلة، وجوده الأتابكيون، ونمقه العثمانيون. وهو مشتق من خط الثلث ويعد أحد فروع خط الثلث. لكنه يتميز عنه بأنه أكثر قاعدية وأقل صعوبة من الثلث، فحروفه أصغر من خط الثلث. وأبسط في طريقة كتابته، وأوضح في القراءة والكتابة. كما يعتبر خط النسخ هو الأكثر استخداماً حالياً في عالمنا المعاصر، فكتبت المصاحف بخط النسخ.

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