اليونسكو تدرج الخط العربي في قائمة التُراث الثقافي غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو“، الخط العربي، في ائمة التراث الثقافي غير المادي.

كما جاء هذا القرار، خلال الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية الدولية، لحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، بباريس. خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و18 ديسمْبر 2021.

كما بادرتْ الممْلكة العربيّة السعوديّة باقْتراح تسْجيل الخط العربي، وحظي مُقترحها بدعْم المُنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعُلوم “الألكْسو”.

وقامت الممْلكة العربيّة السعوديّة بالتّنسيق بيْن الدّول العربيّة الستّة عشرة المُشاركة في ملّف “الخطّ العربي. المعارف والمهارات والمُمارسات”.

وتتمثل هذه الدول في كل من تونس، والجزائر، والأردن والإمارات، والبحرين. والعراق، والسودان ،وسلطنة عمان، وفلسطين، ومصر، والكويت ،ولبنان، والمغرب، واليمن وموريتانيا.

كما تمكّنتْ هذه المجمُوعة العربيّة من إدراج الخطّ العربي في سجلّ المورُوث اللّامادي للبشريّة، كوسيلة لحفظ هذا الإرث.

ويندرج تسجيل ملف الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث اللامادي ل “اليونسكو ضمن السعي للمُحافظة على اللّغة العربيّة كإحْدى مُقوّمات الهُويّة الثقافية العربيّة المُشتركة.

كما يعدّ الخطّ العربي من أهمّ الفنون التقليديّة في العالمين العربي والإسلامي. وهورمز للتّناسق والجمال، بالرغم من تراجع عدد الخطّاطين.

وحسب وكالة الأنباء السّعوديّة يعدّ “الخط العربي”، تاسع عنصر تُسجّله المملكة في هذه القائمة. وذلك بعد تسجيلها لثمانيّة عناصر للتّراث الثّقافي غير المادي، من بينها: المجلس، والقهوة العربيّة، والعرضة النجدية، والمزمار.

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