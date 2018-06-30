اليونسكو تدرج ثلاثة مواقع بالسعودية عمان وكينيا على لائحة التراث العالمي

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أمس الجمعة ثلاثة مواقع.

في السعودية وسلطنة عمان وكينيا على لائحة التراث الإنساني العالمي.

تشمل المواقع المدرجة، موقع “تيمليش أوينجا” الأثري في كينيا، وهو منطقة محصنة بالصخور.

في منطقة بحيرة فيكتوريا، بُنيت في الغالب في القرن الـ 15 وهو أوسع المنشآت الصخرية المحصنة التقليدية القائمة حتى اليوم”، حسب موقع اليونسكو.

كما تشمل مدينة “قلهات” التاريخية على الساحل الشرقي لسلطنة عمان، وهي مدينة تحدها أسوار داخلية وخارجية.

بجانب مناطق تحتوي على قبور ضخمة أثرية وكانت بمثابة ميناء هام على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية.

وأدرجت لجنة التراث العالمي أيضا واحة الإحساء في السعودية، وهي “أكبر واحات النخيل في العالم”.

إذ تضم 2.5 مليون نخلة، بجانب حدائق وقنوات ري وعيون مياه عذبة وبارومبان تاريخية ومواقع أثرية.

وجاء هذا التصنيف خلال الإجتماع الـ 42 للجنة التراث العالمي الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 24 جوان الجاري وحتى 4 جويلية.

وينظر خلال هذه الدورة في ترشيحات 29 موقعا جديدا لإدراجها في قائمة التراث العالمي، التي أُطلقت في عام 1972.