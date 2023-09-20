اليونسكو تضيف قصر وحدائق سانسوسي الألمانية إلى قائمة المواقع المهددة بالانقراض

يتعرض موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، قصر وحدائق سانسوسي في بوتسدام، ألمانيا، للتهديد بسبب تغير المناخ.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن يورونيوز، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره. فإن مواقع التراث العالمي الأخرى معرضة للخطر بشكل متزايد أيضًا، نتيجة لآثار تغير المناخ.

وأثيرت مثل هذه المخاوف بعد أن كان شهر أوت الماضي هو الأكثر سخونة. حيث بلغت درجات الحرارة 0.7 درجة مئوية أعلى من متوسط الفترة 1991-2020. وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.

وقال مايكل رود، مدير الحدائق في مؤسسة القصور والحدائق البروسية، ليورونيوز إن هناك الكثير مما يدعو للقلق أيضًا.

وأعلنت كاثرينا ماثيجا، الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة في مؤسسة القصور والحدائق البروسية. أنها أدخلت مؤخرًا نظام الري الموفر للموارد، والذي كان في السابق خيارًا لا يمكن تصوره في بلد رطب مثل ألمانيا.

وقال ماثيجا إن الفرصة الأخرى التي من شأنها أن تساعد هذه المنطقة هي زراعة شتلات طبيعية من الحدائق. بدلاً من شراء الأشجار من المشاتل كما كان من قبل. السبب الرئيسي هو أن النباتات الصغيرة التي نجت في هذا المكان لديها فرصة أفضل لمقاومة الجفاف والحرارة في السنوات التالية.

يوجد إجمالي 1157 موقعًا في دول حول العالم تعتبرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مواقع للتراث العالمي.

لكي تكون المواقع جزءًا من مواقع التراث العالمي، يجب اعتبارها ذات قيمة عالمية متميزة. وتلبي أيضًا واحدًا على الأقل من أصل عشرة معايير اختيار. بما في ذلك تمثيل تحفة من عبقرية الإنسان الإبداعية وإظهار تبادل كبير للقيم الإنسانية، بين آحرون.

إيطاليا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من المواقع في القائمة، بإجمالي 58 موقعًا. ومع ذلك، فإن دولًا أخرى، مثل اليمن وسوريا وإثيوبيا والهند، لديها عدد كبير من المواقع المسماة تراثًا عالميًا.