اليونسكو تقرر عدم إدراج البندقية في قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض

تمكنت البندقية من البقاء خارج قائمة مواقع التراث المهددة بالانقراض لدى اليونسكو.

وقد تم تجاهل التوصيات بإدراج المدينة الإيطالية في هذه القائمة من قبل أعضاء منظمة اليونسكو. خلال الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.

كما قال عمدة البندقية لويجي بروجنارو “لقد روجوا بشكل خاص لخطط البندقية التي طال انتظارها. لفرض رسوم دخول على زوار اليوم الواحد في العام المقبل. لبندقية ليست في خطر لقد فهم العالم كل العمل الذي قمنا به للدفاع عن مدينتنا. لكن بعض المعارضة في البندقية لم تفهم بعد”.

ووصف التقرير السابق الذي أوصى بتعرض المدينة العائمة للخطر بأنه “مضلل”.

كما ظلت المدينة الإيطالية على قائمة مراقبة اليونسكو لفترة طويلة ونجحت في منع حدوث نتيجة مماثلة في عام 2021.

وتعتزم اليونسكو إضافة المدينة الإيطالية إلى قائمة المواقع المهددة بالانقراض نتيجة للأضرار الناجمة عن العدد الكبير من السياح.

إلى جانب ذلك، أعربت منظمة اليونسكو عن عدم رضاها عن التقدم الذي أحرزته هذه المدينة في هذا الصدد.

ومنعت البندقية السفن السياحية الكبيرة من المرور عبر قنواتها. بينما كشفت أيضًا عن خطط لفرض ضريبة الرحلات اليومية، ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذها من عام 2024.

وأكد عمدة البندقية، لويجي بروجنارو، أنه بمجرد أن يصبح ساري المفعول. سيُطلب من الزوار دفع رسوم قدرها 5 يورو للسفر إلى هذه المدينة.