اليونسكو تُشيد بجهود الجزائر في حماية موقع تيبازة الأثري 

أعربت وزارة الثقافة والفنون عن ارتياحها لقرار لجنة التراث العالمي حول التقرير التقني لحفظ موقع تيبازة الأثري. وذلك خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، في الفترة الممتدة من 19 إلى 29 جويلية 2026.

وحسب بيان للوزارة، اعتمدت اللجنة بالإجماع القرار رقم 48 COM 7B.25 الذي تضمن اعترافا صريحا بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لضمان تسيير فعال ومستدام وحماية العناصر المادية وغير المادية الحاملة لأصالة هذا المعلم الاستثنائي المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 1982.

الإشادة بمخطط التسيير

وهنأت لجنة التراث العالمي الجزائر على إعداد مخطط تسيير الموقع للفترة 2025-2030. معتبرةً أن تنفيذه الفعلي يمثل ركيزة صلبة لإدارة الموقع وحماية قيمته العالمية الاستثنائية.

تثمين التدخلات الميدانية

كما أقرت لجنة التراث العالمي بالتقدم المحرز في عمليات التوثيق، الصيانة، والمتابعة الدورية. فضلًا عن حملات التنظيف الواسعة التي تمت بدعم من السلطات المحلية والمجتمع المدني.

تعزيز الأمن والبنية التحتية

كما نوهت اللجنة بتثبيت أسيجة أمنية حول المتنزهات الأثرية والضريح الملكي الموريتاني. بالإضافة إلى الشروع في دراسات تقنية متقدمة لإعادة تأهيل “فيلا أنجيليفي” (Villa Angelevy).

التزامات مستقبلية لتطوير الموقع

في إطار مواصلة تعزيز سلامة وأصالة الموقع، أكدت وزارة الثقافة والفنون التزامها بالعمل على تجسيد التوصيات التقنية الواردة في القرار، والتي تشمل:

تحديث الأنظمة التقنية: مراجعة وتحسين نظام الإضاءة وتحديث المعطيات المتعلقة بمشروع تطوير الميناء. بما يتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على المناظر الأثرية.

الحماية البحرية: المضي قدما في تحديد التوسع البحري للمنطقة العازلة بناء على الدراسات الأثرية تحت المائية المنجزة. لتوفير أقصى درجات الحماية للمحيط الساحلي للموقع.

الإدارة المائية: العمل على رصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحلول التقنية المقترحة في دراسة تسيير مياه الأمطار لتفادي تجمعها داخل المعالم الأثرية.

وجدّدت الوزارة التزامها بتقديم تقرير محيّن حول حالة حفظ الموقع والتقدّم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات إلى مركز التراث العالمي بحلول الأول من ديسمبر 2028. مؤكدة أن حماية التراث الوطني تظل أولوية قصوى. تعكس الهوية الجزائرية وعمقها التاريخي.