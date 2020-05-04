اليونسكو: وفاة الفنان الجزائري العالمي إيدير خسارة لنا جميعا

نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الفنان العالمي الجزائري الراحل، إيدير.

وغردت اليونسكو على تويتر ” إن وفاة الفنان الجزائري حميد شريط المعروف عالمياً بإسم إيدير، سفير الأغنية الأمازيغية ولغته الأم وثقافته العريقة، خسارة لنا جميعا”.

للتذكير، إنتقل إلى رحمة الله ليلة السبت الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” عن عمر ناهز 71 سنة بمستشفى بيشا سان كلود برنار بباريس في فرنسا.