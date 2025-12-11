اليونسكو يُصنف القفطان ضمن التراث الجزائري غير المادي

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدبلوماسية الثقافية الجزائرية، أكدت الجزائر مجددًا على مكانة القفطان كعنصر أصيل من تراثها الثقافي غير المادي. خلال أعمال الدورة العشرين للجنة الدولية. الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.المنعقدة حاليًا في نيودلهي بالهند (8 - 13 ديسمبر 2025).

ويُعد هذا الإنجاز شهادة على عمق وأصالة القفطان في الهوية الجزائرية.مع التأكيد على أن تسجيله لدى منظمة اليونسكو يعود إلى عام 2012. من خلال ملفين وطنيين سبق تحديثهما وتأكيدهما بالإجماع.

وتمت المصادقة بالإجماع على تعديل وتأكيد ترجمة عنوان الملف الوطني المسجل سنة 2012، الذي كان يحمل عنوان “الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بعادة الزي الزفافي التلمساني ‘لبسة الأرفتان'”.

وتمت إضافة ترجمة واضحة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية لتثبيت مكانة. القفطان دوليًا:

بالإنجليزية: The wearing of Kaftan

بالفرنسية: *Le port du Caftan