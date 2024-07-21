اليونيسف: أطفال غزة يواجهون ظروفا صعبة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا صعبة.

وأوردت المنظمة، في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن “أطفال غزة يواجهون ظروفاً صعبة. وسط إنتشار للأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي”.

وشددت المنظمة الأممية، على أن الحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا. وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح.