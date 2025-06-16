اليونيسف تثمن دور الهلال الأحمر الجزائري في الميدان

استقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، اليوم الإثنين، بالمقر الوطني ممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر، كاتارينا يوهانسون.

وعكس اللقاء عمق العلاقات الإنسانية والتعاون البنّاء بين الهيئتين.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. لا سيما في مجالات حماية الطفولة، النهوض بحقوق الفئات الأشد ضعفا. ودعم الجهود الإنسانية في حالات الطوارئ.

كما تم التطرق إلى تعزيز البرامج المشتركة داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. بما يكفل توفير بيئة آمنة ومساندة للأطفال. ويعزز من فرصهم في الرعاية الصحية والتعليم والحماية النفسية.

ومن جهتها، ثمّنت ممثلة اليونيسف عاليا الدور المحوري الذي يضطلع به الهلال الأحمر الجزائري في الميدان. وعبّرت عن إعجابها بالكفاءة التنظيمية والتفاني الإنساني الذي يميز تدخلات الهيئة. مؤكدة حرص المنظمة على تعميق التعاون وتوسيع نطاقه بما يخدم المبادئ الإنسانية العالمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المسعى المتواصل للهلال الأحمر الجزائري لتعزيز جسور التنسيق الدولي. وتكريس حضوره كشريك فاعل في منظومة العمل الإنساني الأممي. عبر برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الواقع وتراعي كرامة الإنسان.