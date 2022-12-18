اليونيسكو تشيد باللغة العربية وقيمتها اليوم

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، باللغة العربية، وقيمتها حاليا، وبمستقبلها القادم المتألق.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أنه تواصل مع مديرة اليونيسكو، وأكدت له أن العربية هي لغة المستقبل.

وقال صالح بلعيد في تصريح لإذاعة سطيف، “الكل يشهد أن مكانة اللغة العربية في وطننا تتطور يوما بعد يوم”. تابعا “في ظل الجزائر الجديدة في الخطاب الرسمي على أعلى المستويات وترسيخها في مختلف الإدارات والخطابات”.

واحتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضي، باليوم العالمي للغة العربية. والموافق 18 ديسمبر من كل عام، في موعد سنوي لإبراز إرث اللغة العربية، ومساهمتها في الحضارة الإنسانية.

كما سلطت الاحتفالية، التي جاءت تحت عنوان “مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية”، الضوء على قوة اللغة. التي تجمع أكثر من 450 مليون متحدث في القارات الخمس، وعلى الإسهامات العديدة لهذه اللغة في الحضارة والثقافة الإنسانية. فضلا عن مساهمتها في إنتاج المعارف.

ونظمت “اليونسكو”، بهذه المناسبة، سلسلة من حلقات النقاش والفعاليات الثقافية، حيث اجتمع أكاديميون وباحثون وخبراء وشباب لمناقشة مواضيع عدة. لاسيما “التنوع الثقافي”، و”تجربة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى”، و”القيم الإنسانية المشتركة”، و”الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة”. و”وضع تصور للتماسك والإدماج الاجتماعي من خلال التعددية اللغوية”.

تجدر الإشارة، أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ينسجم مع العقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013/2022) الذي تتولى “اليونسكو” ريادته.