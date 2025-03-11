اليونيسيف: 90 بالمائة من سكان غزة لا يملكون مياه الشرب الصحية

سلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الضوء، على مشكل كبير يعاني منه سكان غزة، حيث أن النقص الحاد في المياه وصل إلى مستويات حرجة.

وقالت روزاليا بولين، مسؤولة “اليونيسف” في غزة، أنه لا يستطيع سوى واحد من كل عشرة أشخاص حاليًا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

وأضافت بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتابعت روزاليا بولين: “من الضروري حقًا لآلاف الأسر والأطفال إستعادة الحصول على الماء”.

وتُقدّر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص - أكثر من نصفهم من الأطفال – يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.

وتدهور الوضع بشكل أكبر بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الأحد قطع الكهرباء عن القطاع. مما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إلى استئناف دخول المساعدات المنقذة للحياة “على الفور”.