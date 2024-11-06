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الرياضة

اليويفا تشيد بهدف حاج موسى الرائع في مرمى سالزبورغ

بقلم عزيز طالبي
اليويفا تشيد بهدف حاج موسى الرائع في مرمى سالزبورغ
حاج موسى
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أشاد  الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بهدف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى رفقة ناديه فاينورد الهولندي أمام ريد بول سالزبورغ.

ونشر موقع “اليويفا” عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الأربعاء، صورة حاج موسى عقب المباراة بدقائق فقط وفرحته الهيستيرية حيث كتب “حاج موسى.. هدف جميل” كرسالة مضمونها دعم اللاعب الشباب الذي يملك رجل يسرى سحرية.

للإشارة، أن مهاجم الخضر و رفقائه انهزموا بثلاثية كاملة مقابل واحد، أمام الفريق النمساوي. في لقاء شارك فيه بشكل احتياطي.

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