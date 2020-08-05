“اليويفا” تفرض قوانين صارمة على الأندية قبل مباريات دوري الأبطال !

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن الأندية المشاركة في المسابقات القارية خلال الموسم المقبل، قد تخسر مبارياتها بسبب اجراءات فيروس كورونا.

وأوضح اليويفا أنه سينشر قائمة بالقيود المعروفة للسفر بين الدول قبل كل مباراة.

ويتعين على الأندية إبلاغ اليويفا بأي قيود إضافية “غير معروفة”، قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة، مشددا على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة (3-0).

وأضاف اليويفا: “إذا أخفق نادٍ في إبلاغ إدارة اليويفا قبل يومين من المباراة، بقيود لم ينشرها الاتحاد، سيتحمل النادي المسؤولية وسيتم اعتباره خاسرا”.

وأشار اليويفا، إلى أن النادي الذي سيواجه منافسا غير مسموح له بالسفر للبلد سيتوجب عليه اختيار مكان محايد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه إذا فشل صاحب الضيافة في اقتراح مكان مناسب للعب سيخسر المباراة.

ومن المنتظر، أن تطبق القواعد في الأدوار التأهيلية والملحق في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.