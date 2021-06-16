اليويفا تندد بالهبوط المظلي على “أليانز أرينا”

الرياضة
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اليويفا تندد بالهبوط المظلي على “أليانز أرينا”
بقلم كريم.تيغرمت

تعرض عدد من أنصار المنتخب الفرنسي، ونظرائهم من المنتخب الألماني، لإصابات متعدد، خلال حظرهم المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب اليورو، بملعب “أليانز أرينا”

وكشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تسجيله لعديد الإصابات وسط أنصار المنتخبين، ما استدعى نقلهم للمستشفى.

ويأتي هذا عقب، بسبب اقتحام أحد المتظاهرين أرضية الملعب، عن طريق هبوط مظلي، ما تسبب في قطع “كابلات الكاميرا العنكبوتية”، لتصيب هذه الأنصار المتواجدين في مدرجات الملعب.

وندد “اليويفا”، بهذا العمل، واصفا إياه بالمتهور، والذي كان سيودي بحياة العديد من الأشخاص من أنصار المنتخبين.


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