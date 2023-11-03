“اليويفا” توقع إتفاقية مع “فرانس فوتبول” لتنظيم مشترك للكرة الذهبية

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة. عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع مجلة “فرانس، لتنظيم جائزة الكرة الذهبية بداية من العام المقبل.

وبموجب هذه الإتفاقية، سيتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وستقدم اليويفا جائزتي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا كل سنة، وأفضل لاعب في اليورو حسب بيان اليويفا.

يجدر الإشارة، سبق للإتحاد الأوروبي أن عمل إتفاقيات شراكة مع مجلة فرانس فوتبول في الفترة الممتدة من 2010 لغاية 2015.