إعــــلانات
الرياضة

“اليويفا” توقع إتفاقية مع “فرانس فوتبول” لتنظيم مشترك للكرة الذهبية

بقلم فيصل زيان بوزيان
“اليويفا” توقع إتفاقية مع “فرانس فوتبول” لتنظيم مشترك للكرة الذهبية
  • 145
  • 0

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة. عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع مجلة “فرانس، لتنظيم جائزة الكرة الذهبية بداية من العام المقبل.

وبموجب هذه الإتفاقية، سيتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وستقدم اليويفا  جائزتي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا كل سنة، وأفضل لاعب في اليورو حسب بيان اليويفا.

يجدر الإشارة، سبق للإتحاد الأوروبي أن عمل إتفاقيات شراكة مع مجلة فرانس فوتبول في الفترة الممتدة من 2010 لغاية 2015.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/y5xFu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر