“اليويفا” توقع إتفاقية مع “فرانس فوتبول” لتنظيم مشترك للكرة الذهبية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة. عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع مجلة “فرانس، لتنظيم جائزة الكرة الذهبية بداية من العام المقبل.
وبموجب هذه الإتفاقية، سيتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وستقدم اليويفا جائزتي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا كل سنة، وأفضل لاعب في اليورو حسب بيان اليويفا.
يجدر الإشارة، سبق للإتحاد الأوروبي أن عمل إتفاقيات شراكة مع مجلة فرانس فوتبول في الفترة الممتدة من 2010 لغاية 2015.
✨ @ballondor x UEFA ✨
🤝 From 2024, we will co-organise the most prestigious award ceremony in football, honouring the finest players of our sport alongside Groupe Amaury.
We will also introduce a new #ballondor award for Men’s and Women’s Coach of the Year.
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— UEFA (@UEFA) November 3, 2023
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