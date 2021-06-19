اليويفا يبدي أول ردة فعل له بعد حادثة رونالدو مع كوكا كولا

الرياضة
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اليويفا يبدي أول ردة فعل له بعد حادثة رونالدو مع كوكا كولا
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، أول ردة فعل له، بعد حادثة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مع مشروبات كوكا كولا، والتي تبعتها خرجات أخرى من لاعبي ومدربي المنتخبات الأوروبية.

ووجه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحذيرا للاعبي مختلف المنتخبات، بسبب إزالة منتجات رعاة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وطالب الإتحاد الأوروبي للعبة، من اللاعبين والمدربين، التوقف عن إزالة المنتجات الخاصة برعاة هذه البطولة، خلال المؤتمرات الصحفية.

ويأتي هذا، عقب ما قام به نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإزاحته لمشروب كوكا كولا، خلال ندوته الصحفية، قبل أن يتبعه نجم الديّكة، بول بوغبا، الذي أزاح هو الآخر زجاجة خمر.

يذكر أن هاتين الحادثتين، صنعتا حدث كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وردود أفعال متباينة من طرف الجماهير المتابعة ليورو 2020.


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