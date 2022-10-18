اليويفا يحتفل بهدف بن رحمة العالمي في منافسة كأس المؤتمر الاوروبي

نشر الموقع الرسمي لمنافسة كأس المؤتمر الاوروبي فيديو لهدف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في مرمى فريق اندرخلت.

كما اشاد موقع “اليويفا كونفيرونص” بالهدف الجميل لمهاجم الخضر على “التويتر” حينما عنونه بـ “طي محبوب من رحمة”.

وسجّل بن رحمة هدفه الجميل رفقة فريقه ويستهام أمام نادي اندرلخت البلجيكي في الجولة الرابعة بـ “استاد لندن” الأولمبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]