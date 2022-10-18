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الرياضة

اليويفا يحتفل بهدف بن رحمة العالمي في منافسة كأس المؤتمر الاوروبي

بقلم عزيز طالبي
اليويفا يحتفل بهدف بن رحمة العالمي في منافسة كأس المؤتمر الاوروبي
بن رحمة
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نشر الموقع الرسمي لمنافسة كأس المؤتمر الاوروبي فيديو لهدف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في مرمى فريق اندرخلت.
كما اشاد موقع “اليويفا كونفيرونص” بالهدف الجميل لمهاجم الخضر على “التويتر” حينما عنونه بـ “طي محبوب من رحمة”.
وسجّل بن رحمة هدفه الجميل رفقة فريقه ويستهام أمام نادي اندرلخت البلجيكي في الجولة الرابعة بـ “استاد لندن” الأولمبي.

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