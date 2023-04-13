اليويفا يرشح بن ناصر لجائزة خاصة بدوري الأبطال

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الايطالي، لجائزة خاصة بمنافسة رابطة الأبطال.

واختار “اليويفا” هدف بن ناصر، في مرمى نابولي، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، ضمن المرشحين لجائزة أجمل هدف في أسبوع التشامبينزليغ.

كما ينافس الدولي الجزائري على هذه الجائزة، كل من رودري (مانشستر سيتي)، نيكواو باريلا (انتر ميلان)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

يذكر أنّ اسماعيل بن ناصر، قاد أمس الأربعاء، ناديه آسي ميلان، لتحقيق فوز ثمين في ربع نهائي رابطة الأبطال على حساب نابولي، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الـ40.