“اليويفا” يستذكر هدف ماجر الأسطوري

استذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا” الهدف الأسطوري، للدولي الجزائري السابق، رابح ماجر، بألوان نادي بورتو البرتغالي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الويفا” على منصة “إكس” اليوم الجمعة، بهدف ماجر. الذي أهدى لقب أوروبي لبورتو سنة 1987، أمام العملاق بايرن ميونخ الألماني، بالعقب جعلت هذه الطريقة ترتبط به.

كما أرفق حساب “الويفا” تغريدته الخاصة بهدف الناخب الوطني السابق، بعبارة “أسطورة”.

وسجل ماجر بالعقب هدفا للتاريخ، يوم الـ 27 ماي 1987، في مرمى “البافاري” قاد به بورتو للفوز بلقب كأس أوروبا للأندية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليا).