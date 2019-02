“اليويفا” يشرح سبب إلغاء هدف “أجاكس” أمام “ريال مدريد”

حيث صنعت لقطة الهدف الجدل في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي قبل أن يقطع الاتحاد الأوروبي الشك باليقين.

فجاء في تغريدة الحساب الرسمي لـ “دوري الأبطال”: “في الدقيقة 38 من مباراة أجاكس وريال مدريد، تم إلغاء هدف “تاغليافيكو” بتقنية الـ VAR”.

وأيضا: “الحكم أدرك أن تاديتش كان في موقف تسلل ومنع حارس المرمى”.

وتابع: “منعه من اللعب أو إمكانية وصوله للكرة وهذا كان مخالفا للقوانين، وإلغاء الهدف كان قرارا صحيحا”.

وتشاء الصدف أن يكون هذا الهدف هو الأول من نوعه الذي يتم عدم احتسابه باللجوء لتقنية الـ VAR في دوري الأبطال.

preventing him from playing or being able to play the ball – as the header was being made. This was in line with VAR protocol and the goal was correctly overturned and a free-kick given for offside.

