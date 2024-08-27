“اليويفا” يقرر تكريم كريستيانو رونالدو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيخص نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بتكريم خاص على هامش قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، المقررة الخميس المقبل بقاعة “غريمالدي” في موناكو الفرنسية.

وقال اليويفا: ” سيكرم رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بجائزة خاصة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، تقديرا لأرثه الاستثنائي في هده البطولة الأكثر شهرة في العالم”.

وأضافت أعلى هيئة كروية في أوروبا. عبر بيان رسمي نشرته اليوم الثلاثاء: “سيتم تكريم انجازات رونالدو في مسابقة الأندية الأولى في أوروبا”.

ويعتبر صاروخ ماديرا الهداف الأسطوري لمسابقة “الشامبينز ليغ” بـ 140 هدفا متفوقا على غريمه التقليدي، الأرجنتيني لونيل ميسي، صاحب الوصافة بـ 129 هدفا. يليه البولندي روبرت ليفاندوسكي، بـ 94 هدف.

وحقق الهداف الأسطوري لنادي ريال مدريد الاسباني. لقب دوري أبطال أوروبا لخمس مرات. كأول لاعب يحرز هذا الانجاز بواقع أربع ألقاب مع ريال مدريد ولقب وحيد مع مانشستر يونايتد.