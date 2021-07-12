اليويفا يكشف التشكيلة المثالية لبطولة يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة يورو 2020 والتي عاد التتويج بها لمنتخب ايطاليا، على حساب انجلترا بضربات الترجيح.

وضمت هذه التشكيلة المثالية، ألمع النجوم الأوربيين الذين برزوا رفقة منتخباتهم في هذه الطبعة من اليورو، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقاسم منشطي نهائي هذه البطولة، منتخبي ايطاليا، وانجلترا، حصة الأسد من هذه التشكيلة المثالية، بتواجد ثلاثة لاعبين من كل منتخب.

وضمت التشكيلة المثالية التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأسماء التالية: